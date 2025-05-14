Національний банк України встановив на 14 травня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,50 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 3 копійки.
14 травня 2025, 8:01
Офіційний курс: НБУ зміцнив гривню на три копійки
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Валютний ринок
Нацбанк на 14 травня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 46,09 грн (на 13 травня курс було встановлено на рівні 46,15 грн). Європейська валюта подешевшала на 6 копійок.
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Джерело: Мінфін
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