До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро зросло на 20 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.
13 травня 2025, 17:26
Курс валют на вечір 13 травня: євро зростає на міжбанку
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Відкриття 13 травня
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Закриття 13 травня
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Зміни
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41,45/41,50
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41,55/41,58
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5/8
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46,07/46,11
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46,27/46,29
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20/18
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,78 грн. Євро купують за 45,90 грн, а продають за 46,65 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,41−41,48, євро — 46,35−46,55 грн.
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Джерело: Мінфін
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