Міністерство фінансів 13 травня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 5,89 млрд грн, що на 0,61 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 6,50 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
13 травня 2025, 17:05
Мінфін залучив майже 6 мільярдів від продажу облігацій
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 3,54 млрд грн під 16,35% з погашенням 19 серпня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,35%);
- 94,24 млн грн під 17,10% з погашенням 13 січня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);
- 2,26 млрд грн під 17,80% з погашенням 12 квітня 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,80%).
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Джерело: Мінфін
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