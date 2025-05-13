У Британії запустили страховий поліс для покриття збитків від помилок ШІ

Британський страховий гігант Lloyd’s of London представив новий поліс, який покриває збитки від збоїв і помилок систем штучного інтелекту, зокрема генеративних моделей, таких як чатботи. Про це пише Financial Times.

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Деталі продукту

Поліс розроблений стартапом Armilla за підтримки Y Combinator і застрахований страховиками Lloyd’s. Він покриває судові витрати та компенсації, якщо ШІ спричинив фінансові збитки, наприклад, через помилкові поради чи недостовірну інформацію. CEO Armilla Картик Рамакрішнан уточнив, що страховка діє лише при значному зниженні продуктивності ШІ порівняно з заявленими характеристиками.

Контекст і приклади

Рішення відповідає на зростання інцидентів із ШІ: у 2024 році Air Canada виплатила знижку через помилку чатбота, а Virgin Money вибачався за некоректну відповідь через інтерпретацію слова «virgin». Раніше такі ризики покривалися полісами професійної відповідальності з лімітом до $25 000 при загальному покритті $5 мільйонів. Новий продукт розширює ці межі.

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