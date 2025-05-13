Фабрики TSMC у США повністю завантажені замовленнями від Apple і NVIDIA

Тайванська компанія TSMC активно розширює виробництво в США, і її нові фабрики вже повністю заброньовані технологічними гігантами Apple та NVIDIA. Про це пише Межа.

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Причини попиту

Попит на потужності TSMC у США зростає через прагнення компаній уникнути геополітичних ризиків, пов’язаних із Тайванем, та скористатися підтримкою американського уряду. TSMC інвестувала понад $100 мільярдів у розширення фабрик, плануючи виробництво за техпроцесом A16 (1,6 нм) і забезпечення 30% світових поставок 2-нм чипів. Також компанія відкриє центр R&D і підприємство з передового пакування.

Контекст із веб-результатів

Це узгоджується з даними з веб-результатів: TSMC розширює глобальну присутність, щоб зменшити геополітичні ризики (Taipei Times, 2023), а США стають ключовим ринком для виробництва передових чипів (TheStreet Pro, 2024). TSMC уже співпрацює з Apple і NVIDIA, які є основними клієнтами (Wikipedia, 2025). Розвиток 2-нм технологій (TSMC, 2024) посилює конкуренцію з Intel, яка втрачає позиції.