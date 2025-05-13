Курс валют на 13 травня: євро в банках подешевшало на 35 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 3 копійки, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 35 копійок у купівлі та на 25 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 2 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро у покупці подорожчало на 1 копійку, а у продажу знизилося на 15 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,17−41,80 грн. Євро купують за 45,95 грн, а продають за 46,75 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,47, євро — 46,35−46,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,45−41,50 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,07−46,11 грн/євро.

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