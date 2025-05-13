У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 3 копійки, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 35 копійок у купівлі та на 25 копійок у продажу.
13 травня 2025, 10:24
Курс валют на 13 травня: євро в банках подешевшало на 35 копійок
►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках знизився на 2 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро у покупці подорожчало на 1 копійку, а у продажу знизилося на 15 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,17−41,80 грн. Євро купують за 45,95 грн, а продають за 46,75 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,47, євро — 46,35−46,60 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,45−41,50 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,07−46,11 грн/євро.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюти
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі