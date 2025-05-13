Китай відновив постачання літаків Boeing після торговельного перемир’я

Китай скасував заборону на постачання літаків Boeing для місцевих авіакомпаній після домовленостей зі США про зниження тарифів. Про це пише Bloomberg.

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Контекст рішення

У квітні 2025 року Китай заборонив авіакомпаніям приймати нові літаки Boeing через високі тарифи в рамках торговельної війни. Проте після 90-денного перемир’я, оголошеного в понеділок, Пекін дозволив відновити поставки. США і Китай домовилися знизити тарифи, що послабило напругу між країнами.

Вплив на Boeing

Рішення Китаю стало позитивним сигналом для Boeing, який раніше повідомляв про відмову китайських клієнтів приймати нові літаки. Відновлення поставок може допомогти компанії стабілізувати продажі на одному з ключових ринків.