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13 травня 2025, 10:02

Блокування кордону з Польщею: перевізники масово відмовляються від єЧерги

Перевізники масово виписуються з єЧерги для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. За ніч з 12 на 13 травня митний пост «Ягодин» оформив лише 8 ваговозів. Про це повідомляє Держмитслужба.

Перевізники масово виписуються з єЧерги для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні.
Фото: freepik.com

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Вчора, 12 травня, з 16:00 міжнародний автомобільний пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин» був заблокований для проїзду протестною акцією польських перевізників.

Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в'їзду в Україну. Відтак за 12 годин нічної зміни на митному посту «Ягодин» оформили 205 ваговозів на в'їзд та лише 8 — на виїзд з України.

Електронна черга, яка ще вчора налічувала 1 391 транспортний засіб, скоротилася майже вдвічі і станом на ранок становить 789 порожніх чи завантажених автомобілів.

У «живу чергу» на в'їзд в Україну перевізники більше не стають, обираючи інші маршрути руху.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
13 травня 2025, 11:08
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«Вчора, 12 травня, з 16:00 міжнародний автомобільний пункт пропуску „Дорогуськ-Ягодин“ був заблокований для проїзду протестною акцією польських перевізників.»

Подякуємо нашим «браттям» шляхтичам за те, що вони вчергове своїми діями зривають поставки продукції в Європу/з Європи, контракти компаній, що збільшує строки поставок продукції, що в свою чергу може впливати на збільшення інфляції, адже якщо поставка продукції була зазначена на сьогодні, а буде доставлена тільки через тиждень-два (умовно), коли продукції вже не вистачає, то ціна буде відповідна, а якщо мова про будь-яку продукцію для заводів — то це спричинятиме застої на виробництвах інших товарів. Ура, браво шляхтичі, браво!))0)
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