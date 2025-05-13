Блокування кордону з Польщею: перевізники масово відмовляються від єЧерги

Перевізники масово виписуються з єЧерги для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. За ніч з 12 на 13 травня митний пост «Ягодин» оформив лише 8 ваговозів. Про це повідомляє Держмитслужба.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Вчора, 12 травня, з 16:00 міжнародний автомобільний пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин» був заблокований для проїзду протестною акцією польських перевізників.

Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в'їзду в Україну. Відтак за 12 годин нічної зміни на митному посту «Ягодин» оформили 205 ваговозів на в'їзд та лише 8 — на виїзд з України.

Електронна черга, яка ще вчора налічувала 1 391 транспортний засіб, скоротилася майже вдвічі і станом на ранок становить 789 порожніх чи завантажених автомобілів.

У «живу чергу» на в'їзд в Україну перевізники більше не стають, обираючи інші маршрути руху.