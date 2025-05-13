Перевізники масово виписуються з єЧерги для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. За ніч з 12 на 13 травня митний пост «Ягодин» оформив лише 8 ваговозів. Про це повідомляє Держмитслужба.
13 травня 2025, 10:02
Блокування кордону з Польщею: перевізники масово відмовляються від єЧерги
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Вчора, 12 травня, з 16:00 міжнародний автомобільний пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин» був заблокований для проїзду протестною акцією польських перевізників.
Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в'їзду в Україну. Відтак за 12 годин нічної зміни на митному посту «Ягодин» оформили 205 ваговозів на в'їзд та лише 8 — на виїзд з України.
Електронна черга, яка ще вчора налічувала 1 391 транспортний засіб, скоротилася майже вдвічі і станом на ранок становить 789 порожніх чи завантажених автомобілів.
У «живу чергу» на в'їзд в Україну перевізники більше не стають, обираючи інші маршрути руху.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Подякуємо нашим «браттям» шляхтичам за те, що вони вчергове своїми діями зривають поставки продукції в Європу/з Європи, контракти компаній, що збільшує строки поставок продукції, що в свою чергу може впливати на збільшення інфляції, адже якщо поставка продукції була зазначена на сьогодні, а буде доставлена тільки через тиждень-два (умовно), коли продукції вже не вистачає, то ціна буде відповідна, а якщо мова про будь-яку продукцію для заводів — то це спричинятиме застої на виробництвах інших товарів. Ура, браво шляхтичі, браво!))0)