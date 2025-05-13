У квітні 2025 року українці придбали 3,9 тис. вживаних авто, ввезених із США. Це на 6% більше, ніж у квітні 2024 року, повідомляє Укравтопром.
13 травня 2025, 9:39
Українці стали частіше купувати авто з США: які моделі були найпопулярнішими у квітні
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Найбільша частка з цієї кількості (42,2%) — електромобілі. Бензинові авто охопили 42,1%, гібридним авто належить — 7,9%, дизельним — 4%, авто з ГБО — 3,8%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці — 5,7 року.
Найпопулярніші моделі
В топ-5 вживаних авто з США потрапили:
- Tesla Model Y — 534 од.;
- Tesla Model 3 — 471 од.;
- Ford Escape — 271 од.;
- Nissan Rogue — 205 од.;
- Jeep Cherokee — 201 од.
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Джерело: Мінфін
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