Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 070 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 968 130 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
13 травня 2025, 8:22
Втрати ворога за 12 травня: 1 070 російських окупантів, 2 танки та 100 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 968130 (+1070) осіб,
- танків — 10802 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 22487 (+14) од,
- артилерійських систем — 27780 (+62) од,
- РСЗВ — 1381 (+0) од,
- засоби ППО — 1162 (+0) од,
- літаків — 372 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35778 (+100),
- крилаті ракети — 3197 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 48256 (+138) од,
- спеціальна техніка — 3884 (+0).
Джерело: Мінфін
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