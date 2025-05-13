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13 травня 2025, 12:00

Як технології змінюють маркетинг: обговоримо на ROMI 2025 вже в червні

20 червня у Києві відбудеться щорічна конференція ROMI 2025. Подія збере ком’юніті тих, хто цікавиться й живе маркетингом. Топові фахівці ринку покажуть і розкажуть, як інвестиції в новітній маркетинг стають головним джерелом зростання бізнесу. Приєднуйтесь, щоб працювати ефективно й сучасно.

Що у фокусі цьогоріч

Цього року ROMI 2025 присвячено розв’язанню маркетингових задач за допомогою новітніх технологій, даних, штучного інтелекту.

Поговоримо про те, що справді впливає на результати в маркетингу, і що вже роблять лідери ринку. Про аналітику, автоматизацію, сильні команди, інноваційні платформи та клієнтоорієнтовані підходи.

Разом із провідними експертами будемо досліджуємо, як працюють DMP у великих компаніях, як впроваджуються юридичні рішення для захисту даних, і головне — як усе це трансформується у результат.

Ви почуєте реальні кейси агенцій та бізнесу, живу аналітику, перевірені рішення та висновки.

Як потрапити на ROMI

Подія відкрита для всіх, хто працює в маркетингових командах чи розвиває власний бізнес.

Якщо ви digital маркетолог, бренд-менеджер, консультант з маркетингу, власник рекламної агенції чи вузький спеціаліст, рекламодавець чи власник бізнесу — ця подія для вас.

Купуйте квитки для себе й колег та станьте частиною потужної спільноти, яка сміливо тестує найсучасніші інструменти і піднімає український маркетинг на новий щабель розвитку.

🔗 КУПИТИ КВИТКИ

Тільки до 31 травня діє EARLY BIRDS ЦІНА. Встигніть забронювати собі місце за спеціальною ціною.

Які теми розкриють спікери

Серед спікерів — 35+ експертів у галузі digital-маркетингу, AI та GMP в бізнесі та

e-commerce. Ви дізнаєтесь, як підвищити ефективність рекламних кампаній та отримати вимірювані результати вже зараз. Зокрема, почуєте кейси Ajax, Uklon, Нова пошта, Fozzy Group та інших.

Обговоримо такі теми:

  • Використання даних у маркетингу: DMP, юридичні аспекти та побудова довіри аудиторії

  • Автоматизація маркетингових процесів за допомогою штучного інтелекту

  • Побудова data-driven маркетингу: інфраструктура, збір, обробка, моделювання та аналітика

  • Практичне застосування digital-інструментів: GMP, DV360, внутрішня аналітика

  • Оптимізація маркетингу на основі технологій і реальних кейсів з українського ринку

  • Масштабування результатів за допомогою AI — від креативу до репортингу

  • Ефективне впровадження нових платформ і технологій у маркетингову стратегію

  • Як формувати команди в умовах нестабільності


📆 КОЛИ: 20 червня, початок о 9:00

📍 ДЕ: Київ, офлайн або онлайн.

Локація має укриття. Точну адресу учасники отримають листом напередодні події.

Окрім 9-годинної програми виступів, дискусій та безлімітного нетворкінгу, у вартість входить ланч, фуршет за келихом вина, участь у розіграші призів від спонсорів, запис конференції.

Організатори події — digital-рекламне агентство newage. та «Мінфін».

Джерело: Мінфін
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