20 червня у Києві відбудеться щорічна конференція ROMI 2025. Подія збере ком’юніті тих, хто цікавиться й живе маркетингом. Топові фахівці ринку покажуть і розкажуть, як інвестиції в новітній маркетинг стають головним джерелом зростання бізнесу. Приєднуйтесь, щоб працювати ефективно й сучасно.
Як технології змінюють маркетинг: обговоримо на ROMI 2025 вже в червні
Що у фокусі цьогоріч
Цього року ROMI 2025 присвячено розв’язанню маркетингових задач за допомогою новітніх технологій, даних, штучного інтелекту.
Поговоримо про те, що справді впливає на результати в маркетингу, і що вже роблять лідери ринку. Про аналітику, автоматизацію, сильні команди, інноваційні платформи та клієнтоорієнтовані підходи.
Разом із провідними експертами будемо досліджуємо, як працюють DMP у великих компаніях, як впроваджуються юридичні рішення для захисту даних, і головне — як усе це трансформується у результат.
Ви почуєте реальні кейси агенцій та бізнесу, живу аналітику, перевірені рішення та висновки.
Як потрапити на ROMI
Подія відкрита для всіх, хто працює в маркетингових командах чи розвиває власний бізнес.
Якщо ви digital маркетолог, бренд-менеджер, консультант з маркетингу, власник рекламної агенції чи вузький спеціаліст, рекламодавець чи власник бізнесу — ця подія для вас.
Купуйте квитки для себе й колег та станьте частиною потужної спільноти, яка сміливо тестує найсучасніші інструменти і піднімає український маркетинг на новий щабель розвитку.
Тільки до 31 травня діє EARLY BIRDS ЦІНА. Встигніть забронювати собі місце за спеціальною ціною.
Які теми розкриють спікери
Серед спікерів — 35+ експертів у галузі digital-маркетингу, AI та GMP в бізнесі та
e-commerce. Ви дізнаєтесь, як підвищити ефективність рекламних кампаній та отримати вимірювані результати вже зараз. Зокрема, почуєте кейси Ajax, Uklon, Нова пошта, Fozzy Group та інших.
Обговоримо такі теми:
-
Використання даних у маркетингу: DMP, юридичні аспекти та побудова довіри аудиторії
-
Автоматизація маркетингових процесів за допомогою штучного інтелекту
-
Побудова data-driven маркетингу: інфраструктура, збір, обробка, моделювання та аналітика
-
Практичне застосування digital-інструментів: GMP, DV360, внутрішня аналітика
-
Оптимізація маркетингу на основі технологій і реальних кейсів з українського ринку
-
Масштабування результатів за допомогою AI — від креативу до репортингу
-
Ефективне впровадження нових платформ і технологій у маркетингову стратегію
-
Як формувати команди в умовах нестабільності
📆 КОЛИ: 20 червня, початок о 9:00
📍 ДЕ: Київ, офлайн або онлайн.
Локація має укриття. Точну адресу учасники отримають листом напередодні події.
Окрім 9-годинної програми виступів, дискусій та безлімітного нетворкінгу, у вартість входить ланч, фуршет за келихом вина, участь у розіграші призів від спонсорів, запис конференції.
Організатори події — digital-рекламне агентство newage. та «Мінфін».
Коментарі