UniCredit зафіксував рекордний квартальний прибуток у $3,1 млрд

Італійський банк UniCredit отримав рекордний квартальний чистий прибуток у 2,77 мільярда євро ($3,1 мільярда) за I квартал 2025 року, перевищивши прогнози аналітиків (2,38 мільярда євро). Про це пише Bloomberg.

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Фінансові результати

Банк підвищив річний прогноз прибутку до понад 9,3 мільярда євро, а виторгу — до 23,5 мільярда євро, плануючи збільшити виплати акціонерам. Російський підрозділ приніс 256 мільйонів євро прибутку (+20% до минулого року) і 366 мільйонів євро виторгу (+2,6%), за даними Frank Media.

Вплив на ринок

Акції UniCredit зросли на 3,8% у Мілані, досягнувши 14-річного максимуму, а капіталізація банку сягнула 87 мільярдів євро. Це зміцнює позиції гендиректора Андреа Орселя, який розглядає нові придбання, зокрема Commerzbank і Banco BPM, хоча ці ініціативи викликають опір у Німеччині та Італії. Орсель розпочав переговори з італійською владою щодо угоди з Banco BPM.