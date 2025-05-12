AstraZeneca поступилася статусом найдорожчої компанії Британії через Трампа

AstraZeneca Plc втратила першість серед публічних компаній Великобританії після падіння акцій на 5,8% у понеділок. Про це пише Bloomberg.

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Причина падіння

Заяви Дональда Трампа про зниження цін на ліки та можливі тарифи на імпорт фармпродукції призвели до зниження капіталізації AstraZeneca до 154 мільярдів фунтів ($203 мільярди). Це дозволило HSBC Holdings Plc із капіталізацією 156 мільярдів фунтів обійти фармгіганта.

Позиція HSBC

HSBC, навпаки, очікує, що нові правила США мало вплинуть на її бізнес. Компанія оголосила про викуп акцій, попри геополітичну нестабільність, яка тисне на глобальні ринки.