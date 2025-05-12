AstraZeneca Plc втратила першість серед публічних компаній Великобританії після падіння акцій на 5,8% у понеділок. Про це пише Bloomberg.
12 травня 2025, 18:25
AstraZeneca поступилася статусом найдорожчої компанії Британії через Трампа
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Причина падіння
Заяви Дональда Трампа про зниження цін на ліки та можливі тарифи на імпорт фармпродукції призвели до зниження капіталізації AstraZeneca до 154 мільярдів фунтів ($203 мільярди). Це дозволило HSBC Holdings Plc із капіталізацією 156 мільярдів фунтів обійти фармгіганта.
Позиція HSBC
HSBC, навпаки, очікує, що нові правила США мало вплинуть на її бізнес. Компанія оголосила про викуп акцій, попри геополітичну нестабільність, яка тисне на глобальні ринки.
Джерело: Мінфін
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