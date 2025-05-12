До закриття міжбанку курс долара впав на 8 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро впало на 51 копійку у купівлі та на 48 копійок у продажу.
12 травня 2025, 17:30
Курс валют на вечір 12 травня: євро впало на 50 копійок на міжбанку
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Відкриття 12 травня
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Закриття 12 травня
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Зміни
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41,53/41,56
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41,45/41,50
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8/6
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46,60/46,61
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46,09/46,13
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51/48
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,80 грн. Євро купують за 46,30 грн, а продають за 47,00 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,42−41,48, євро — 46,34−46,75 грн.
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Джерело: Мінфін
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