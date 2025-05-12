Венчурні інвестиції досягли $126,3 млрд завдяки ШІ, але кількість угод на мінімумі

Звіт KPMG Venture Pulse показує, що у I кварталі 2025 року глобальні венчурні інвестиції сягнули $126,3 мільярда, що є рекордом за 11 кварталів, завдяки ШІ, зокрема $40 мільярдів для OpenAI. Проте кількість угод впала до 7551 — найнижчий показник за роки. Про це повідомляє пресслужба KPMG.

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США: концентрація на ШІ

США залучили $91,5 мільярда (72% обсягу), найбільше з 2021 року, з фокусом на generative AI: OpenAI ($40 мільярдів), Anthropic ($4,5 мільярда), Infinite Reality ($3 мільярди). Кількість угод скоротилася до 3003, що свідчить про концентрацію капіталу в лідерах.

Європа: стабільність і обережність

Європейські стартапи отримали $18 мільярдів при 1883 угодах — найменше за дев’ять років. Найбільші раунди:Binance ($2 мільярди), Reneo ($624 мільйони), Isomorphic Labs ($600 мільйонів). У Великій Британії спад (найбільша угода — Verdiva Bio, $410 мільйонів), у Німеччині обережність через вибори, але Reneo залучила $624 мільйони. Ірландія показала рекорд завдяки Tines ($125 мільйонів). У Північній Європі спад, але healthtech і cleantech популярні: Neko Health ($260 мільйонів), Elvy ($153 мільйони).

Азія: найгірший результат

Інвестиції в Азії впали до $12,9 мільярда, найгірший показник за 10 років. Виняток — Сингапур із $1,2 мільярда (DayOne). Угоди: Neolix Technologies ($138 мільйонів), Harrison.ai ($111 мільйонів), InSilico Medicine ($100 мільйонів).

Україна: можливості в кризі

В Україні венчурне фінансування обмежене через війну, але стартапи мають потенціал в обороні, кібербезпеці, медицині та логістиці. Ілля Сегеда з KPMG в Україні наголосив: «Для цього потрібна стратегія розвитку ШІ, активна участь держави та підтримка міжнародних партнерів».