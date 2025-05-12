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12 травня 2025, 15:51

Імпорт бензину в Україну зріс на 28%. Литва у лідерах

У квітні імпорт бензину в Україну склав трохи менше 100 тисяч тонн, що на 28% більше, ніж торік, і залишався стабільним порівняно з березнем. Про це пише видання Enkorr.

У квітні імпорт бензину в Україну склав трохи менше 100 тисяч тонн, що на 28% більше, ніж торік, і залишався стабільним порівняно з березнем.

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Лідерство «Орлен Летува»

Другий місяць поспіль найбільшим постачальником є литовська «Орлен Летува», для якої Україна стала важливим ринком. З початку 2025 року імпорт бензину досяг 370 тисяч тонн, що на 19% більше, ніж у 2024 році. PKN Orlen, зокрема, поставила 37,5 тисяч тонн «спиртового» бензину з біоетанолом, зайнявши провідну позицію.

Вплив біоетанолу

З 1 травня набула чинності норма про обов’язкове додавання біоетанолу, через що 60% імпорту (58 тисяч тонн) склав «спиртовий» бензин. Найбільшими імпортерами стали ОККО та WOG, які закупили 84% такого пального. Видання зазначає, що PKN Orlen швидко адаптувався до нових вимог ринку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
12 травня 2025, 16:47
#
Видання зазначає, що PKN Orlen швидко адаптувався до нових вимог ринку.

До чого саме від адоптувався як він вже років 10 випускає спиртовий бензин?
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