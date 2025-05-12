Заява Трампа спричинила падіння акцій індійських фармкомпаній

Обіцянка Дональда Трампа знизити ціни на рецептурні ліки в США на 30−80% призвела до падіння акцій індійських фармацевтичних компаній. Про це пише Reuters.

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Вплив на ринок

Після заяви Трампа індекс Nifty 50 зріс на 2,5%, але фармацевтичний сектор постраждав: Sun Pharma втратила 4,6%, Biocon — майже 3%, Divi's Laboratories і Lupin — по 2%, Zydus Life і Cipla — по 0,7%. Індекс .NIPHARM знизився на 1,6%.

Значення ринку США

США є ключовим ринком для Індії, на який припадає третина фармацевтичного експорту. У попередньому фінансовому році цей експорт зріс на 16%, досягнувши $9 мільярдів.