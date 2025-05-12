Обіцянка Дональда Трампа знизити ціни на рецептурні ліки в США на 30−80% призвела до падіння акцій індійських фармацевтичних компаній. Про це пише Reuters.
12 травня 2025, 15:20
Заява Трампа спричинила падіння акцій індійських фармкомпаній
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Вплив на ринок
Після заяви Трампа індекс Nifty 50 зріс на 2,5%, але фармацевтичний сектор постраждав: Sun Pharma втратила 4,6%, Biocon — майже 3%, Divi's Laboratories і Lupin — по 2%, Zydus Life і Cipla — по 0,7%. Індекс .NIPHARM знизився на 1,6%.
Значення ринку США
США є ключовим ринком для Індії, на який припадає третина фармацевтичного експорту. У попередньому фінансовому році цей експорт зріс на 16%, досягнувши $9 мільярдів.
Джерело: Мінфін
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