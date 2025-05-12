Акції Xiaomi впали на 5,7% через скандал з електрокаром

У понеділок акції Xiaomi знизилися на 5,7% у Гонконзі після скарг на оманливу рекламу електромобіля SU7 Ultra, зокрема щодо карбонового капота. Про це пише Bloomberg.

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Суть конфлікту

Xiaomi пропонувала карбоновий капот із «подвійними повітропроводами» за 42 000 юанів ($5800), який, за словами CEO Лея Цзюня, мав функціонально вентилювати колеса. Проте власники виявили, що повітропроводи — це лише декоративні отвори з пластиковими вставками, а конструкція ідентична стандартному капоту. Понад 300 клієнтів об'єдналися в групу захисту прав, вимагаючи повного відшкодування.

Реакція Xiaomi

Компанія вибачилася за «нечітку комунікацію», пояснивши, що капот імітує гоночну версію SU7 із Нюрбурґринґа, та запропонувала заміну на стандартний капот або 20 000 бонусних балів. Проте клієнти залишилися незадоволеними.

Репутаційні проблеми

Це другий удар по репутації Xiaomi після аварії SU7 у березні, де загинули троє людей, що посилило увагу до безпеки. Лей Цзюнь назвав останній місяць «найважчим» у історії компанії.