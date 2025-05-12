ЄС спрямує 900 млн євро на озброєння для України з доходів від російських активів

Європейський Союз виділить додатково 900 мільйонів євро на закупівлю зброї та боєприпасів для України, використовуючи надприбутки від заморожених російських активів. Про це пише пресслужба ЄС.

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Заява представника ЄС

Заступник генсекретаря Зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс на Другому форумі оборонної промисловості Україна-ЄС у Брюсселі заявив: «Протягом наступних двох тижнів ми також витратимо додаткові 900 млн євро на закупівлю зброї та боєприпасів для України, і все це буде профінансовано за рахунок надприбутків від заморожених російських активів».

Загальна підтримка

Фріс нагадав, що нещодавно ЄС виділив 1 мільярд євро на українську оборонну промисловість, зокрема на технології, як-от виробництво дронів і ракет. Загалом ЄС надав 3,3 мільярда євро на підтримку України та її оборонного сектору.