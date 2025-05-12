Компанії Microsoft та OpenAI ведуть складні переговори щодо зміни умов своєї багатомільярдної співпраці. Про це пише TechCrunch із посиланням на Financial Times.
12 травня 2025, 13:19
Microsoft і OpenAI переглядають партнерство на тлі «жорстких переговорів»
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Суть переговорів
OpenAI, яка отримала від Microsoft $13 мільярдів інвестицій, планує реструктуризацію та перехід до статусу публічної корпорації, що може призвести до IPO. Основне питання — частка Microsoft у новій структурі OpenAI. Microsoft готова зменшити свою частку в обмін на доступ до технологій OpenAI після 2030 року, що важливо для інтеграції в продукти, як-от Copilot.
Виклики та конкуренція
Переговори ускладнені зростанням конкуренції: OpenAI розвиває корпоративний бізнес і проєкт Stargate. Хоча умови угоди ще не затверджені, її результат може значно вплинути на подальшу співпрацю між компаніями.
Джерело: Мінфін
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