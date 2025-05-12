Курс валют на 12 травня: долар та євро зростають у банках

У понеділок на готівковому ринку курс долара не змінився у покупці й додав 4 копійки у продажу. Євро додало у купівлі й продажу 3 копійки.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 1 копійку. Євро додало 3 копійки у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,80 грн. Євро купують за 46,48 грн, а продають за 47,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,42−41,50, євро — 46,97−47,17 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,53−41,56 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,60−46,61 грн/євро.

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