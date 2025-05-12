Презентуємо InvestMarket на «Мінфіні» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій

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Це новий каталог інвестиційних можливостей, де кожен може знайти проєкт для вкладення коштів або розмістити власну пропозицію та знайти інвестора. Тут лише прозорі умови, детальна інформація та відгуки про компанії та є можливість замовити індивідуальну консультацію.

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