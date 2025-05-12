Презентуємо InvestMarket на «Мінфіні» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій

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12 травня 2025, 10:05

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Готовий бізнес, популярні франшизи, об'єкти нерухомості, акції, земельні ділянки, навчання — відтепер усі інвестиційні пропозиції зібрані в одному місці, наInvestMarket від «Мінфіну».

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Я_ __
Я_ __
12 травня 2025, 11:31
#
На перший погляд зроблено все добротно, виглядає цікаво та інформативно)
+
0
vovan9870
vovan9870
12 травня 2025, 12:31
#
Бажано додати до переліку акції Xiaomi, нерухомість на Балі та ін.
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