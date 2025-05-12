Катар подарує Трампу «летючий палац» за $400 мільйонів

Адміністрація Дональда Трампа отримає від королівської родини Катару Boeing 747−8, який стане найдорожчим подарунком від іноземних урядів в історії США. Про це пише ABC News.

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Умови подарунку

Літак, відомий як «летючий палац» через розкішний інтер'єр, Трамп використовуватиме як Air Force One до кінця свого другого терміну. Після цього, не пізніше 1 січня 2029 року, його передадуть фонду президентської бібліотеки Трампа. Оголошення про подарунок планується наступного тижня під час візиту Трампа до Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ. Літак оглядався Трампом у лютому в аеропорту Вест-Палм-Біч.

Юридична оцінка

Юристи Білого дому та Мін'юсту США підготували висновок для міністра оборони Піта Гегсета, стверджуючи, що Військово-повітряні сили можуть прийняти літак без порушення законів про хабарництво. Генпрокурорка Пем Бонді та юрисконсульт Девід Варрінгтон підтвердили законність передачі, якщо вона відбудеться до 2029 року. ВПС США модифікують літак і покриють усі витрати.

Вартість і значення

Експерти оцінюють Boeing 747−8 у $400 мільйонів без урахування додаткового обладнання для безпеки та зв’язку, що робить його безпрецедентним подарунком для США.