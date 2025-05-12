США і Китай наближаються до завершення торговельної війни

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Результати переговорів

Міністр фінансів США Скотт Бессент у Женеві заявив: «Я радий повідомити, що ми досягли значного прогресу між Сполученими Штатами та Китаєм у дуже важливих торговельних переговорах». Він назвав перемовини продуктивними та пообіцяв детальний звіт у понеділок. Торговий представник США Джеймісон Грір додав: «Це були дуже конструктивні два дні», підкресливши, що «розбіжності були не такими великими, як вважалося», хоча «за ці два дні було зроблено багато роботи».

Мета угоди

Переговори з віцепрем'єром Китаю Хе Ліфеном тривали два дні за зачиненими дверима. Грір нагадав: «Просто пам’ятайте, чому ми тут — Сполучені Штати мають величезний торговий дефіцит у розмірі 1,2 трильйона доларів, тому президент оголосив надзвичайний стан і запровадив тарифи, і ми впевнені, що угода, яку ми уклали з нашими китайськими партнерами, допоможе нам працювати над вирішенням цієї надзвичайної ситуації».