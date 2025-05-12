Сполучені Штати висловили позитивні очікування щодо завершення торговельних переговорів із Китаєм, які мають знизити напругу між країнами, спричинену політикою Дональда Трампа. Про це пише Reuters.
США і Китай наближаються до завершення торговельної війни
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Результати переговорів
Міністр фінансів США Скотт Бессент у Женеві заявив: «Я радий повідомити, що ми досягли значного прогресу між Сполученими Штатами та Китаєм у дуже важливих торговельних переговорах». Він назвав перемовини продуктивними та пообіцяв детальний звіт у понеділок. Торговий представник США Джеймісон Грір додав: «Це були дуже конструктивні два дні», підкресливши, що «розбіжності були не такими великими, як вважалося», хоча «за ці два дні було зроблено багато роботи».
Мета угоди
Переговори з віцепрем'єром Китаю Хе Ліфеном тривали два дні за зачиненими дверима. Грір нагадав: «Просто пам’ятайте, чому ми тут — Сполучені Штати мають величезний торговий дефіцит у розмірі 1,2 трильйона доларів, тому президент оголосив надзвичайний стан і запровадив тарифи, і ми впевнені, що угода, яку ми уклали з нашими китайськими партнерами, допоможе нам працювати над вирішенням цієї надзвичайної ситуації».
Коментарі - 1
Ця новина знов спираєтся на слова Бесента якого вже багато разів ловили на брехні про угоду з Китаєм.