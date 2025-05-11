Трамп оголосив про значний прогрес у перемовинах із Китаєм

Президент США Дональд Трамп після першого дня переговорів у Женеві заявив про значний прогрес у відносинах із Китаєм, назвавши зустріч успішною. Про це пише Associated Press.

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Заява Трампа

У Truth Social Трамп написав: «Дуже гарна зустріч сьогодні з Китаєм у Швейцарії. Багато чого обговорили, багато про що домовилися. Повне перезавантаження було досягнуто в дружній, але конструктивній манері». Він додав, що «досягнуто великого прогресу!!!» та висловив бажання відкрити Китай для американського бізнесу в інтересах обох сторін.

Деталі переговорів

Перемовини в Женеві триватимуть у неділю, але подробиці першого дня залишаються невідомими, оскільки ні Трамп, ні Білий дім не надали конкретики. За даними анонімного чиновника, переговори можуть допомогти стабілізувати світові ринки, які страждають від напруги між США та Китаєм. Associated Press зазначає, що зустріч була «оповита таємницею», і сторони уникали коментарів для преси.

Контекст і очікування

Напередодні Трамп заявляв, що 80% мито на китайський імпорт «виглядає правильно». Хоча перспективи прориву здаються нечіткими, є надія на скорочення тарифів, що полегшить становище світових ринків і компаній, залежних від торгівлі між США та Китаєм.