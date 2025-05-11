Google виплатить Техасу $1,375 млрд за порушення конфіденційності

Google виплатить Техасу 1,375 мільярда доларів у рамках угоди через звинувачення у незаконному зборі даних користувачів. Про це пише Reuters.

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Суть угоди

Генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон заявив, що угода закриває два позови, які стосувалися трьох продуктів Google, що порушували закони штату про захист прав споживачів. «У Техасі великі технології не стоять над законом. Протягом багатьох років Google таємно відстежував пересування людей, приватні пошукові запити і навіть їхні голосові дані та геометрію обличчя за допомогою своїх продуктів і сервісів. Я дав відсіч і переміг», — наголосив Пакстон. Деталі угоди залишилися нерозкритими.

Звинувачення проти Google

У 2022 році Пакстон звинуватив Google у зборі біометричних даних техасців без згоди, відстеженні їхнього місцезнаходження попри відключену функцію та введенні в оману щодо режиму інкогніто. Google не визнав порушень, але погодився на виплату. Представник компанії уточнив, що зміни до продуктів не потрібні.