Національний Банк України продовжує свою політику підтримки гривні. За минулий тиждень 5−9 травня регулятор продав $624 млн валюти в еквіваленті, тоді як купівля становила лише $0,80 млн. Про це свідчать дані НБУ.
11 травня 2025, 12:02
Валютні інтервенції НБУ: за тиждень регулятор продав $624 млн
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Якщо порівнювати з попереднім періодом, то НБУ несуттєво зменшив продаж валюти. З 28 квітня по 2 травня регулятор продав $742 млн й взагалі не купував валюту.
Загалом від початку року НБУ продав на ринку понад $12 млрд валюти в еквіваленті, а купівля валюти становила $35 млн.
Курс долара у парі з гривнею у 2025 році впав майже на 50 копійок з 42 грн до 41,51 грн.
Джерело: Мінфін
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