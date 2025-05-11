Україна впроваджує Європейську професійну карту для полегшення роботи в ЄС

Кабмін затвердив план підготовки до запровадження Європейської професійної карти, що сприятиме доступу українських фахівців до ринку праці країн Євросоюзу. Про це пише Міністерство економіки.

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Мета ініціативи

Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна зазначила: «Ми зробили черговий крок на шляху до євроінтеграції та розпочинаємо роботу над приведенням українського законодавства у відповідність до норм Євросоюзу про взаємне визнання кваліфікацій. Запровадження Європейської професійної карти спростить процес визнання професійних кваліфікацій, полегшить мобільність українських працівників та сприятиме зростанню економічної ефективності». Це допоможе українським фахівцям працювати в ЄС.

Що таке Європейська професійна карта

Це електронний сертифікат, який підтверджує відповідність фахівця вимогам для роботи в країнах ЄС тимчасово чи постійно, а також засвідчує визнання кваліфікації для проживання в державі-члені. У ЄС регулюється багато професій, зокрема лікарі, медсестри, стоматологи, акушери, фармацевти, ветеринари, архітектори, хоча вимоги різняться залежно від країни.

Очікувані переваги

Запровадження карти та системи визнання кваліфікацій створить єдині механізми, що полегшать українським фахівцям доступ до європейського ринку праці та посилять економічну інтеграцію з ЄС.