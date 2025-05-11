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11 травня 2025, 11:12

Україна впроваджує Європейську професійну карту для полегшення роботи в ЄС

Кабмін затвердив план підготовки до запровадження Європейської професійної карти, що сприятиме доступу українських фахівців до ринку праці країн Євросоюзу. Про це пише Міністерство економіки.

Кабмін затвердив план підготовки до запровадження Європейської професійної карти, що сприятиме доступу українських фахівців до ринку праці країн Євросоюзу.

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Мета ініціативи

Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна зазначила: «Ми зробили черговий крок на шляху до євроінтеграції та розпочинаємо роботу над приведенням українського законодавства у відповідність до норм Євросоюзу про взаємне визнання кваліфікацій. Запровадження Європейської професійної карти спростить процес визнання професійних кваліфікацій, полегшить мобільність українських працівників та сприятиме зростанню економічної ефективності». Це допоможе українським фахівцям працювати в ЄС.

Що таке Європейська професійна карта

Це електронний сертифікат, який підтверджує відповідність фахівця вимогам для роботи в країнах ЄС тимчасово чи постійно, а також засвідчує визнання кваліфікації для проживання в державі-члені. У ЄС регулюється багато професій, зокрема лікарі, медсестри, стоматологи, акушери, фармацевти, ветеринари, архітектори, хоча вимоги різняться залежно від країни.

Очікувані переваги

Запровадження карти та системи визнання кваліфікацій створить єдині механізми, що полегшать українським фахівцям доступ до європейського ринку праці та посилять економічну інтеграцію з ЄС.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
KValera
KValera
11 травня 2025, 11:25
#
«Запровадження карти та системи визнання кваліфікацій створить єдині механізми, що полегшать українським фахівцям доступ до європейського ринку праці та посилять економічну інтеграцію з ЄС.»

Так коли ж українські фахівці зможуть виїхати закордон?
+
0
Smehue4ki
Smehue4ki
11 травня 2025, 12:04
#
Вони вже там
+
0
Strain
Strain
11 травня 2025, 12:25
#
Никогда. Как только откроют границы тут не будет половины молодого населения. Потому что все понимают, что Украина была есть и будет сама по себе в любых будущих войнах как сейчас.
Все понимают, что никто тут не уважает Конституцию, а людей похищают в бусы прямо на улицах под пристальным присмотром полиции. А гарант конституции упорно всё это игнорирует.
Страна в которой не уважают Конституцию и вытирают ней ноги — обречена.
+
0
Rubi0
Rubi0
11 травня 2025, 12:37
#
Так у нас вроде ж и так с конца 2000х дипломы по болонской системе выдают, все эти бакалавры магистры, только их почему-то не признают в ЕС.
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