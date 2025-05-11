Apple заробила понад $10 мільярдів на комісіях App Store у США в 2024 році

Компанія Apple отримала від американського App Store понад $10 мільярдів доходу від комісій у 2024 році, що більш ніж удвічі перевищує показник 2020 року ($4,76 мільярда), за даними Appfigures. Про це пише TechCrunch.

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Фінансові показники

Розробники в США згенерували $33,68 мільярда валового доходу через платіжну систему Apple, із яких після сплати комісій отримали $23,57 мільярда. Загалом у світі App Store приніс Apple $27,39 мільярда комісій при обороті $91,3 мільйона.

Судові обмеження

Нещодавнє судове рішення заборонило Apple стягувати 27% комісію за транзакції поза App Store. Раніше компанія намагалася виконувати судові приписи, але продовжувала обмежувати розробників і брати плату за зовнішні покупки, що викликало додаткову увагу до її політики.