США мають до серпня підняти стелю держборгу, щоб уникнути дефолту

Міністр фінансів США Скотт Бессент 9 травня закликав Конгрес до середини липня підвищити або призупинити ліміт державного боргу, щоб уникнути економічної кризи через його вичерпання у серпні 2025 року. Про це пише Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Терміни та ризики

Бессент зазначив: «Існує значна невизначеність щодо точної дати. Однак після отримання квитанцій за квітневу податкову звітну кампанію існує обґрунтована ймовірність того, що готівкові кошти федерального уряду та надзвичайні заходи будуть вичерпані в серпні, коли Конгрес планує бути на перерві». За його словами, якщо не підняти ліміт, це спричинить «хаос у нашій фінансовій системі та погіршить безпеку Америки та її глобальну лідерську позицію». Він закликав діяти до канікул у липні, щоб зберегти кредитоспроможність США.

Ситуація з боргом

Держборг США досяг стелі у $31,4 трильйона ще в січні 2023 року, а до кінця 2024 року зріс до $36 трильйонів після тимчасового призупинення обмеження. Мінфін використовує бухгалтерські маневри, щоб виконувати зобов’язання, але ці заходи можуть вичерпатися в серпні, хоча експерти Волл-стріт прогнозували період із серпня до жовтня.

Політичні виклики

Республіканці контролюють Конгрес, але внутрішні розбіжності щодо податків і соціальних програм, а також пропозиція Трампа підвищити податки для багатих, ускладнюють ухвалення рішення про ліміт боргу.