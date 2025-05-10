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10 травня 2025, 13:05

НБУ послабив валютні обмеження для підтримки економіки

Національний банк України запровадив низку змін у валютних обмеженнях, спрямованих на стимулювання припливу капіталу в економіку країни. Про це пише пресслужба НБУ.

Національний банк України запровадив низку змін у валютних обмеженнях, спрямованих на стимулювання припливу капіталу в економіку країни.

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Нові можливості для бізнесу

Українські компанії отримали право здійснювати деякі валютні операції понад встановлені ліміти в межах інвестиційного ліміту, який залежить від залучених із 12 травня 2025 року іноземних інвестицій у статутний капітал. Також бізнесу дозволили фінансувати закордонні представництва, оплачувати судові процедури щодо невиконання контрактів нерезидентами, проводити операції на умовах «форвард», збільшувати ліміти розрахунків корпоративними картками за кордоном та сплачувати консульські збори на рахунки дипломатичних установ України.

Спрощення для військових

Для військовослужбовців спростили порядок відкриття всіх типів рахунків, а не лише поточних для грошового забезпечення.

Нові обмеження

НБУ ввів заборону для банків завершувати валютний нагляд за імпортними операціями, якщо нерезидент повертає гривні з лоро-рахунків банків-нерезидентів. Також установлено щомісячний ліміт у 500 тисяч гривень на розрахунки за кордоном картками в іноземній валюті для оплати певних послуг.

Джерело: Мінфін
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