Panasonic планує звільнити 10 000 співробітників для підвищення прибутковості

Компанія Panasonic Holdings із Японії оголосила про скорочення 10 000 робочих місць по всьому світу, порівну в Японії та за кордоном, у рамках нової реструктуризації. Про це пише пресслужба компанії, передає ЕП.

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Масштаб скорочень

На кінець останнього фінансового року в Panasonic працювало 228 000 осіб. Скорочення торкнуться підрозділів продажу та бек-офісу, а витрати на реструктуризацію у 2025 році складуть 130 мільярдів єн (896,06 мільйона доларів).

Цілі реформи

Компанія прагне досягти рентабельності капіталу на рівні 10% до березня 2029 року та щорічного скоригованого операційного прибутку в 600 мільярдів єн до березня 2027 року. Для цього Panasonic закриє збиткові активи, перегляне підходи до IT-інвестицій і модернізує сегмент побутової електроніки.

Перспективи акумуляторного бізнесу

У підрозділі акумуляторів для електромобілів, який співпрацює з Tesla та іншими автовиробниками, очікується зростання прибутку до 167 мільярдів єн у поточному фінансовому році. У попередньому році цей сегмент приніс 120,2 мільярда єн, що було нижче прогнозованих 124 мільярдів.