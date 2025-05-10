Іноземні банки рекордними темпами «скинули» індійські держоблігацій

Іноземні банки продали індійські державні облігації на 106,3 мільярда рупій (1,2 мільярда доларів), що стало найбільшим показником із 2006 року. Про це пише Bloomberg.

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Обсяги продажів і їхній вплив

Хоча продажі не свідчать про відтік капіталу, адже багато банків базуються в Індії, іноземні фонди з початку ескалації позбулися боргів на 10 мільярдів рупій (117 мільйонів доларів). Нагарадж Кулкарні зі Standard Chartered Plc зазначив: «Хоча макропоказники підтримують індійські облігації, короткострокові настрої та потоки залежатимуть від розвитку подій в Індії та Пакистані». Водночас банк рекомендує купувати п’ятирічні держоблігації.

Ситуація на ринку

Індійські акції та облігації падають другий день поспіль. Дохідність 10-річних облігацій зросла на 9 базисних пунктів після падіння на 30 пунктів у лютому. Рупія стабілізувалася після найбільшого денного обвалу з 2022 року.