Закордонні інвестиції Китаю зросли на 28% через торговельний тиск США

У першому кварталі 2025 року китайські компанії збільшили міжнародні інвестиції на 28% на тлі посилення торговельної політики президента США Дональда Трампа проти Пекіна. Про це пише Bloomberg.

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Обсяги та причини зростання

За даними Державного управління валютного контролю Китаю, закордонні активи зросли на 48 мільярдів доларів. Це стало відповіддю на нові мита США та спроби Вашингтона обмежити торгівлю Китаю з Європою та країнами Південно-Східної Азії. Американська сторона також планує заходи для стримування китайських інвестицій за кордоном. Через це компанії Китаю активніше виходять на іноземні ринки, щоб зменшити ризики від санкцій і створити робочі місця за межами країни.

Контроль Пекіна та іноземні вкладення

Пекін намагається регулювати відтік капіталу: після продажу активів гонконгською CK Hutchison Holdings Ltd. влада обмежила угоди, пов’язані з родиною Лі Кашинга. Водночас іноземні інвестиції в Китай зросли на 32%, досягнувши 14,7 мільярда доларів. Президент Сі Цзіньпін пообіцяв покращити доступ міжнародних компаній до китайського ринку.