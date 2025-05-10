Німецький фондовий індекс Dax сягнув історичного максимуму, ставши першим великим європейським індексом, який компенсував утрати, спричинені тарифними погрозами Дональда Трампа. Про це пише Financial Times.
Німецький фондовий індекс Dax встановив новий рекорд
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Причини зростання
Індекс зріс на 0,6% завдяки позитивним новинам: США та Велика Британія підписали торговельну угоду, а Трамп поспілкувався телефоном із новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери домовилися швидко вирішувати спірні питання, а Мерц назвав США «незамінним другом і партнером».
З початку року Dax зріс на 18%, зокрема завдяки планам уряду Мерца інвестувати в оборону та інфраструктуру. Акції Rheinmetall підскочили на 170%, а Deutsche Bank — на 43%.
Міжнародний контекст
На вихідних заплановані переговори між США та Китаєм за участю віцепрем'єра Хе Ліфена, міністра фінансів США Скотта Бессента й торгового представника Джеймісона Гріра. Водночас Трамп у Truth Social зазначив, що 80-відсоткове мито на товари з Китаю «здається правильним», що може загальмувати зниження тарифів. У США індекс S&P 500 залишився стабільним, втративши 4% із початку року, тоді як європейські ринки показують стійкість.
Фінансові показники
Дохідність 10-річних німецьких облігацій зросла до 2,56%, хоча й утратила частину попереднього приросту. Зростання оборонних витрат і побоювання щодо торговельної війни між США та Китаєм підтримують позитивну динаміку європейських ринків.
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