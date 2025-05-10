Зірковий інвестор Shiba Inu переніс увагу на цю монету вартістю 0,003333$ — готуйтеся до стрибка

Впливовий інвестор, відомий своєю підтримкою Shiba Inu , переніс свою увагу на нову монету вартістю 0,003333 долара . Ходять чутки про потенційний стрибок вартості на 12 000%. Цей несподіваний поворот привернув увагу багатьох, викликавши цікавість щодо того, чи може це бути наступним великим проривом на ринку.

XYZVerse встановлює новий тренд: чи може це бути наступна мем-монета, яка зросте в 50 разів?

Ажіотаж навколо XYZVerse — реальний. Вона збирається побити рекорди в сегменті мем-монет, націлившись на 50-кратне зростання після запуску.

Поточний попередній продаж дає першим інвесторам можливість придбати токени $XYZ зі значною знижкою, значно нижчою за очікувану ціну лістингу.

Оптимістичний настрій щодо $XYZ

XYZVerse вже представлений на CoinMarketCap, де спільнота продемонструвала сильний оптимістичний настрій щодо цієї монети: 95% респондентів очікують зростання $XYZ.

XYZ також привернув увагу авторитетних криптоінфлюенсерів. DanjoCapitalMaster, який має майже 800 000 підписників, нещодавно висловив свою підтримку проєкту, назвавши XYZVerse «можливістю для стрімкого злету».

Більше ніж просто мем-монета

На відміну від більшості мем-монет, які слідують за трендами без особливого змісту, XYZVerse встановлює новий тренд. Він поєднує енергійний світ спорту з вірусною природою мем-культури. І це працює. Передпродаж проходить швидко, а перші покупці зафіксували токени за ціною, яка, на думку деяких, є лише часткою їхньої майбутньої вартості.

Наразі XYZVerse все ще перебуває на стадії передпродажу, але попит на нього високий. Ціна вже піднялася з 0,0001 долара на етапі 1 до 0,003333 долара на етапі 12, при цьому вже зібрано понад 70% від 15 мільйонів доларів. Інвестори, які вступили в проект на ранній стадії, отримали значну знижку, а з урахуванням кінцевої цільової ціни попереднього продажу в 0,1 долара, ці цифри привертають увагу людей.

Ще є час вступити в проект до закінчення попереднього продажу

Окрім простого ажіотажу, XYZVerse має структуровану модель токеноміки, спрямовану на довгострокову стійкість. 15% виділено на ліквідність для створення міцної ринкової основи. Щоб винагородити свою спільноту за допомогою айрдропів і бонусів, команда відклала 10% від загального обсягу. Більше того, значна частина (17,13%) призначена для дефляційного спалювання, що з часом може зменшити пропозицію і стимулювати попит на $XYZ.

Проект, керований спільнотою, з великими планами

Одне з того, що вирізняє XYZVerse, — це те, як він залучає свою спільноту. Нещодавно команда запустила програму Ambassador, яка дає користувачам можливість заробляти безкоштовні токени, підтримуючи проект. І це лише початок — вже ведуться переговори з відомими спортсменами, які допоможуть підвищити впізнаваність проекту.

Нещодавнє партнерство з децентралізованою букмекерською конторою bookmaker.XYZ підкреслює прагнення XYZVerse розширити свою корисність. Це великий крок, який дає спільноті щось, що можна реально використовувати.

В рамках угоди власники $XYZ отримують спеціальний бонус на свою першу ставку — приємний бонус, який додає додаткову цінність лише за те, що ви є частиною екосистеми.

Об'єднуючи традиційних шанувальників спорту та швидкозмінний криптопростір, XYZVerse створює щось нове — щось з розважальною цінністю та реальним залученням.

Чи може XYZVerse стати наступною великою мем-монетою?

З швидко зростаючим попереднім продажем, сильною спільнотою та амбітною дорожньою картою, XYZVerse має всі складові проекту з серйозним потенціалом. Хоча криптовалютний ринок завжди непередбачуваний, багато інвесторів бачать у цьому можливість рано вступити в щось велике. Попередній продаж не триватиме вічно, тож якщо ви зацікавлені, саме зараз час придивитися до нього ближче.

Приєднуйтесь до XYZVerse, наступної можливості для стрімкого злету

Shiba Inu: мем-монета на базі Ethereum, що викликає фурор

Shiba Inu (SHIB), натхненна Dogecoin, пропонує більше, ніж просто мем. Запущена в серпні 2020 року анонімним творцем, відомим як Ryoshi, SHIB працює на блокчейні Ethereum, що робить її сумісною з величезною екосистемою децентралізованих додатків. Почавши з квадрильйона токенів, половина була відправлена співзасновнику Ethereum Віталіку Бутеріну для зміцнення довіри в криптоспільноті. Бутерін пожертвував значну суму на боротьбу з COVID-19 в Індії та спалив 40% запасу, що вивело SHIB у центр уваги.

Основа SHIB на Ethereum дозволяє йому робити більше, ніж його мем-аналоги. Команда розробила ShibaSwap, децентралізовану біржу, де користувачі можуть безпечно торгувати токенами. Вони також планують запустити платформу NFT і систему, де власники SHIB зможуть голосувати за рішення, додаючи монеті реальну корисність. На сьогоднішньому ринку вартість SHIB коливається, як і у багатьох криптовалют. Його потенціал полягає в активній спільноті та майбутніх функціях. Однак, оскільки це мем-монета, інвестування в SHIB пов'язане з ризиками через волатильність. У порівнянні з іншими монетами, SHIB пропонує унікальні можливості, але важливо стежити за ринковими тенденціями, щоб вирішити, чи є він привабливим вибором зараз.

Висновок

Хоча SHIB та інші токени показали себе перспективними, XYZVerse (XYZ) виходить на сцену як піонерська мем-монета, що об'єднує шанувальників спорту та прагне до масштабного зростання і успіху завдяки спільноті.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io

https://t.me/xyzverse