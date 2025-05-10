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10 травня 2025, 9:00

Зірковий інвестор Shiba Inu переніс увагу на цю монету вартістю 0,003333$ — готуйтеся до стрибка

Впливовий інвестор, відомий своєю підтримкою Shiba Inu, переніс свою увагу на нову монету вартістю 0,003333 долара. Ходять чутки про потенційний стрибок вартості на 12 000%. Цей несподіваний поворот привернув увагу багатьох, викликавши цікавість щодо того, чи може це бути наступним великим проривом на ринку.

Впливовий інвестор, відомий своєю підтримкою Shiba Inu, переніс свою увагу на нову монету вартістю 0,003333 долара.

XYZVerse встановлює новий тренд: чи може це бути наступна мем-монета, яка зросте в 50 разів?

Ажіотаж навколо XYZVerse — реальний. Вона збирається побити рекорди в сегменті мем-монет, націлившись на 50-кратне зростання після запуску.

Поточний попередній продаж дає першим інвесторам можливість придбати токени $XYZ зі значною знижкою, значно нижчою за очікувану ціну лістингу.

Оптимістичний настрій щодо $XYZ

XYZVerse вже представлений на CoinMarketCap, де спільнота продемонструвала сильний оптимістичний настрій щодо цієї монети: 95% респондентів очікують зростання $XYZ.

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XYZ також привернув увагу авторитетних криптоінфлюенсерів. DanjoCapitalMaster, який має майже 800 000 підписників, нещодавно висловив свою підтримку проєкту, назвавши XYZVerse «можливістю для стрімкого злету».

Більше ніж просто мем-монета

На відміну від більшості мем-монет, які слідують за трендами без особливого змісту, XYZVerse встановлює новий тренд. Він поєднує енергійний світ спорту з вірусною природою мем-культури. І це працює. Передпродаж проходить швидко, а перші покупці зафіксували токени за ціною, яка, на думку деяких, є лише часткою їхньої майбутньої вартості.

Наразі XYZVerse все ще перебуває на стадії передпродажу, але попит на нього високий. Ціна вже піднялася з 0,0001 долара на етапі 1 до 0,003333 долара на етапі 12, при цьому вже зібрано понад 70% від 15 мільйонів доларів. Інвестори, які вступили в проект на ранній стадії, отримали значну знижку, а з урахуванням кінцевої цільової ціни попереднього продажу в 0,1 долара, ці цифри привертають увагу людей.

Ще є час вступити в проект до закінчення попереднього продажу

Окрім простого ажіотажу, XYZVerse має структуровану модель токеноміки, спрямовану на довгострокову стійкість. 15% виділено на ліквідність для створення міцної ринкової основи. Щоб винагородити свою спільноту за допомогою айрдропів і бонусів, команда відклала 10% від загального обсягу. Більше того, значна частина (17,13%) призначена для дефляційного спалювання, що з часом може зменшити пропозицію і стимулювати попит на $XYZ.

Проект, керований спільнотою, з великими планами

Одне з того, що вирізняє XYZVerse, — це те, як він залучає свою спільноту. Нещодавно команда запустила програму Ambassador, яка дає користувачам можливість заробляти безкоштовні токени, підтримуючи проект. І це лише початок — вже ведуться переговори з відомими спортсменами, які допоможуть підвищити впізнаваність проекту.

Нещодавнє партнерство з децентралізованою букмекерською конторою bookmaker.XYZ підкреслює прагнення XYZVerse розширити свою корисність. Це великий крок, який дає спільноті щось, що можна реально використовувати.

В рамках угоди власники $XYZ отримують спеціальний бонус на свою першу ставку — приємний бонус, який додає додаткову цінність лише за те, що ви є частиною екосистеми.

Об'єднуючи традиційних шанувальників спорту та швидкозмінний криптопростір, XYZVerse створює щось нове — щось з розважальною цінністю та реальним залученням.

Чи може XYZVerse стати наступною великою мем-монетою?

З швидко зростаючим попереднім продажем, сильною спільнотою та амбітною дорожньою картою, XYZVerse має всі складові проекту з серйозним потенціалом. Хоча криптовалютний ринок завжди непередбачуваний, багато інвесторів бачать у цьому можливість рано вступити в щось велике. Попередній продаж не триватиме вічно, тож якщо ви зацікавлені, саме зараз час придивитися до нього ближче.

Приєднуйтесь до XYZVerse, наступної можливості для стрімкого злету

Shiba Inu: мем-монета на базі Ethereum, що викликає фурор

Shiba Inu (SHIB), натхненна Dogecoin, пропонує більше, ніж просто мем. Запущена в серпні 2020 року анонімним творцем, відомим як Ryoshi, SHIB працює на блокчейні Ethereum, що робить її сумісною з величезною екосистемою децентралізованих додатків. Почавши з квадрильйона токенів, половина була відправлена співзасновнику Ethereum Віталіку Бутеріну для зміцнення довіри в криптоспільноті. Бутерін пожертвував значну суму на боротьбу з COVID-19 в Індії та спалив 40% запасу, що вивело SHIB у центр уваги.

Основа SHIB на Ethereum дозволяє йому робити більше, ніж його мем-аналоги. Команда розробила ShibaSwap, децентралізовану біржу, де користувачі можуть безпечно торгувати токенами. Вони також планують запустити платформу NFT і систему, де власники SHIB зможуть голосувати за рішення, додаючи монеті реальну корисність. На сьогоднішньому ринку вартість SHIB коливається, як і у багатьох криптовалют. Його потенціал полягає в активній спільноті та майбутніх функціях. Однак, оскільки це мем-монета, інвестування в SHIB пов'язане з ризиками через волатильність. У порівнянні з іншими монетами, SHIB пропонує унікальні можливості, але важливо стежити за ринковими тенденціями, щоб вирішити, чи є він привабливим вибором зараз.

Висновок

Хоча SHIB та інші токени показали себе перспективними, XYZVerse (XYZ) виходить на сцену як піонерська мем-монета, що об'єднує шанувальників спорту та прагне до масштабного зростання і успіху завдяки спільноті.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io

https://t.me/xyzverse

Джерело: Мінфін
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