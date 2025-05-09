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9 травня 2025, 17:45

Як торгувати акціями без фундаментального аналізу та індикаторів

Існує думка, що торгівля на фондовому ринку неможлива без фундаментального аналізу та відстежування новин. Більшість стратегій ґрунтуються на роботі з індикаторами, але не існує універсального, який був би однаково ефективним, як на трендовому, так і бічному ринку. У підсумку, це вимагає постійних налаштувань, а помилки часто призводять до зростання кількості збиткових угод.

Існує думка, що торгівля на фондовому ринку неможлива без фундаментального аналізу та відстежування новин.

Утім, трейдинг — це також про чіткі правила та альтернативні методи аналізу. Але як сфокусуватися на головному й аналізувати ринок без зайвого шуму? Розповів інвестиційний експерт і лектор Біржового університету Руслан Демус.

Стратегія «Торгівля без індикаторів» (ТоБІ)

Авторська стратегія «Торгівля без індикаторів» (ТоБІ) ґрунтується виключно на аналізі графіка ціни: жодних індикаторів та роботи з новинами. Натомість вона передбачає чіткі торгові сигнали та правила управління капіталом.

Філософія стратегії «ТоБІ» полягає в її простоті, оскільки складні підходи не обов’язково ефективні.

Чи підійде вам ця стратегія?

Опанувати стратегію «Торгівля без індикаторів» може кожен, кому цікаво навчитися аналізувати графік ціни, зокрема:

  • Новачки, які мають базові знання та вміють користуватися інструментами технічного аналізу.

  • Інвестори, які хочуть краще зрозуміти ринок та навчитися знаходити ціну для купівлі та продажу цінних паперів.

  • Трейдери, які перебувають у пошуку нових стратегій та не хочуть бути залежними від індикаторів.

  • Торгуєте опціонами? Торгові сигнали на основні японських свічок можуть поліпшити вашу результативність.


Переваги стратегії «ТоБІ»

Стратегія «Торгівля без індикаторів» передбачає прості та зрозумілі підходи, що дозволяє приймати рішення порівняно швидко, а також, не відволікатися на «шум» новин та індикаторів. До основних переваг належить універсальність — можливість торгувати різними інструментами та на різних таймфреймах.

Для визначення ключових рівнів використовується аналіз корекцій і розширень Фібоначчі, а для пошуку торгових сигналів — японські свічки. Стратегія «ТоБІ» передбачає, також, правила управління капіталом, що дозволяє зменшувати ризики.

Завдяки своїй адаптивності, ця стратегія може стати основою для вашої власної.

Як навчитися торгувати за стратегією?

Навчальний центр «Біржовий університет» спільно з автором стратегії Русланом Демусом запускають 2-денний майстер-клас «Торгівля без індикаторів» (ТоБІ) який відбудеться 19 і 21 травня.

Руслан Демус — інвестор і трейдер із 16-річним досвідом на фондовому ринку. Він спрогнозував корекцію у 2025 році та купив ETF SPY на мінімумах 2022 року.

У рамках майстер-класу лектор поділиться практичними кейсами та прикладами реальних угод, які допоможуть краще засвоїти матеріал.

Програма складається з теоретичної та практичної частин. Основним результатом після навчання є вміння користуватися аналізом корекцій і розширень Фібоначчі, знаходити торгові сигнали на основі японських свічок і застосовувати ці знання на практиці.

Майстер-клас проводиться у форматі онлайн.

Реєструйтеся на сайті навчального центру «Біржовий університет».

Джерело: Мінфін
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