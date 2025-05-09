До закриття міжбанку курс долара у покупці не змінився, а у продажу знизився на 2 копійки. Євро подорожчало на 7 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.
9 травня 2025, 17:21
Курс валют на вечір 9 травня: долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало
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Відкриття 9 травня
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Закриття 9 травня
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Зміни
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41,53/41,58
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41,53/41,56
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0 /2
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46,69/46,74
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46,76/46,78
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7/4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,80 грн. Євро купують за 46,50 грн, а продають за 47,20 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,42−41,50, євро — 46,98−47,18 грн.
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Джерело: Мінфін
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