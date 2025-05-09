Біткоїн-майнери фіксують збитки на сотні мільйонів доларів

Компанії MARA Holdings і Hut 8, що займаються біткоїн-майнінгом, повідомили про значні фінансові втрати у першому кварталі 2025 року: MARA втратила $533 мільйони, а Hut 8 — $134,3 мільйона. Про це пише Incrypted.

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Фінансова звітність MARA

MARA Holdings зафіксувала чистий збиток у $533 мільйони, попри зростання доходів на 30% до $214 мільйонів. Основною причиною стали нереалізовані збитки у $510 мільйонів через нові правила оцінки біткоїн-портфелю. Видобуток біткоїну скоротився на 19% до 2286 BTC через зменшення нагороди після халвінгу 2024 року.

«Ми компанія, що зростає, але не будь-якою ціною. Наша мета — не гнатися за довільними цифрами хешрейту», — зазначив CEO MARA Фред Тіл.

На кінець кварталу компанія володіла 47 531 BTC (зростання на 174% порівняно з 2024 роком), мала $196 мільйонів готівки та активи на $4,1 мільярда.

Звітність Hut 8

Hut 8 повідомила про збитки у $134,3 мільйона при падінні доходів на 58% до $21,8 мільйона. Проте CEO Ашер Дженут назвав це частиною «усвідомленої та необхідної фази інвестування».

«Ми віримо, що результати цієї роботи стануть все більш помітними в наступних кварталах», — підкреслив він.

Компанія збільшила хешрейт на 79%, покращила ефективність обладнання на 37% і завершила модернізацію ASIC. На кінець березня Hut 8 мала 10 264 BTC вартістю $847,2 мільйона.