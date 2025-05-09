У квітні з ринку пішло 13 небанків

Упродовж квітня кількість учасників небанківського фінансового ринку скоротилася з 838 до 825, тоді як кількість банків залишилася на рівні 60. Про це пише пресслужба Національного банку України.

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Зміни в реєстрах

За місяць із реєстрів виключили 13 установ: дві кредитні спілки добровільно, дев’ять фінансових компаній і два ломбарди — примусово. Водночас до Реєстру страхових посередників додали 20 страхових і перестрахових брокерів. Один ломбард отримав ліцензію від НБУ, а ліцензії семи фінансових компаній, двох ломбардів і двох кредитних спілок анулювали за їхніми заявами. Примусово анулювали ліцензії двох фінансових компаній, а одній фінансовій компанії звузили обсяг ліцензії.

Склад ринку на початок травня

Станом на 01 травня 2025 року на ринку діяли 442 фінансові компанії (було 451), 106 ломбардів (було 108), 96 кредитних спілок (було 98), 53 страховики non-life, 10 life-страховиків, один страховик зі спеціальним статусом, один лізингодавець, 43 страхових брокери та 73 колекторські компанії. Кількість останніх п’яти категорій не змінилася.

Платіжний ринок і запити

На платіжному ринку працюють 15 платіжних систем резидентів і 14 міжнародних, а також 18 платіжних установ, 12 фінансових установ із правом надання платіжних послуг, один банк-емітент електронних грошей, один оператор поштового зв’язку, 50 комерційних агентів і 31 технологічний оператор платіжних послуг. Кількість у всіх цих категоріях залишилася незмінною. У квітні НБУ отримав 511 запитів щодо реєстраційних і ліцензійних дій, зокрема 396 від фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців, 58 від страховиків, 50 від банків, шість від кредитних спілок і колекторських компаній та один від операторів платіжних послуг.