Бізнес просив у банків 85 млрд грн на енергетику, а отримав лише 18 млрд

У період із червня 2024 року по квітень 2025 року українські банки отримали 4 269 заявок від бізнесу на кредити для відновлення енергетичної інфраструктури на суму 85 мільярдів гривень, але профінансували проєктів лише на 18 мільярдів гривень. Про це пише пресслужба Національного банку України.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кредитування бізнесу

Банки схвалили фінансування проєктів на значно меншу суму, ніж просив бізнес, через поетапність таких кредитів, що включає проєктування та закупівлю обладнання. Також обсяг заявок завищений, оскільки бізнес часто подає заявки до кількох банків, а потім обирає один або відмовляється на користь інших джерел фінансування.

Підтримка громадян

Для громадян у квітні видали 565 кредитів на енергетичні потреби на 105 мільйонів гривень. Загалом із червня 2024 року українці отримали 7 364 таких кредити на загальну суму 1 мільярд гривень.