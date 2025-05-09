Торговельний дефіцит України зріс до $11,5 млрд: імпорт переважає експорт

За перші чотири місяці 2025 року Україна імпортувала товарів на $24,8 млрд, а експортувала лише на $13,3 млрд, що призвело до дефіциту в $11,5 млрд. Про це пише Державна митна служба.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Обсяги торгівлі

Загальний товарообіг України склав $38,1 млрд. Імпорт у розмірі $24,8 млрд значно перевищив експорт, який досяг $13,3 млрд. Дефіцит торгівлі зріс на 35% порівняно з минулим роком.

Основні торговельні партнери

Найбільше товарів Україна імпортувала з Китаю ($5,2 млрд), Польщі ($2,3 млрд) і Німеччини ($2,1 млрд). Основу імпорту склали машини, устаткування, хімічна продукція та паливно-енергетичні товари. Експорт переважно спрямовувався до Польщі ($1,6 млрд), Туреччини ($932 млн) та Італії ($843 млн).

Структура експорту

Найбільшими статтями експорту стали продовольчі товари ($7,6 млрд), метали та вироби з них ($1,5 млрд), а також машини, устаткування й транспорт ($1,2 млрд).