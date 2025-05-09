Капіталізація Alphabet впала на $120 млрд через загрозу ШІ для пошукового бізнесу Google

Материнська компанія Google, Alphabet Inc., втратила $120 мільярдів ринкової вартості за тиждень через побоювання, що штучний інтелект може послабити позиції Google у сфері пошуку, яка є основним джерелом її доходів. Про це пише Bloomberg.

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Причина падіння акцій

Під час судового розгляду топменеджер Apple Едді К’ю повідомив, що компанія планує інтегрувати ШІ-сервіси в браузер Safari. Google щороку платить Apple близько $20 мільярдів, щоб залишатися пошуковиком за замовчуванням на iPhone, але у квітні кількість запитів у Safari вперше зменшилася. Користувачі, ймовірно, переходять на альтернативи, такі як OpenAI та Anthropic. Акції Alphabet у середу знизилися на 7,3%, а за тиждень — майже на 6%.

Оцінка ситуації

Попри заяви Alphabet, що загальна кількість пошукових запитів зростає, інвестори стурбовані. «Це перший реальний конкурент для Google у сфері пошуку за всю історію. Ми вже бачимо перші тріщини в броні», — зазначив Арт Гоґан із B. Riley Wealth Management. Аналітики побоюються, що втрата монополії на пошук загрожує прибуткам компанії.

Прогнози аналітиків

Понад 80% експертів Bloomberg рекомендують купувати акції Alphabet, прогнозуючи їхнє зростання на 30%. Однак деякі аналітики вважають, що очікуваний прибуток у $115 мільярдів на 2025 рік може бути завищеним через конкуренцію з боку ШІ.