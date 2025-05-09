Фінляндія пропонує запровадити мита на весь імпорт з росії до ЄС

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 травня 2025, 19:05

Фінляндія пропонує запровадити мита на весь імпорт з росії до ЄС

Фінляндія запропонувала запровадити мита на весь імпорт з росії до Європейського Союзу, які діятимуть паралельно з існуючими санкціями. Про це повідомляє Bloomberg.

Фінляндія запропонувала запровадити мита на весь імпорт з росії до Європейського Союзу, які діятимуть паралельно з існуючими санкціями.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, «має на це повний мандат», — заявила журналістам міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен у четвер у кулуарах зустрічі у Варшаві.

За її словами, такий крок не вимагатиме одностайності всіх держав-членів.

«Якщо в майбутньому деякі санкції втратять свою ефективність, або щось інше станеться, ці мита продовжать діяти», — сказав Валтонен після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у столиці Польщі.

Пропозиція щодо запровадження мит з'явилась в той час, коли Євросоюз зіткнувся з потенційним новим протистоянням з Угорщиною щодо поновлення тарифів, які були введені після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас торгівельні заходи, наприклад, тарифи, пропонують обхідний шлях, оскільки для їхнього схвалення необхідна лише кваліфікована більшість.

Застосування торговельних заходів, зокрема мит, дозволяє уникнути необхідності отримувати згоду всіх членів ЄС. Європейська комісія обговорювала можливість заміни санкцій торговельними заходами.

Санкції ЄС мають затверджуватися кожні шість місяців за підтримки всіх 27 держав-членів. Угорщина неодноразово погрожувала накласти вето на ці заходи, як вона робила це в минулому.

Санкції проти рф

Після початку повномасштабної агресії, Європейський Союз вжив низку санкційних заходів проти росії. Серед них були обмеження на постачання технологій, енергетичний сектор, фінансові установи, а також заборона на діяльність на європейських ринках.

Крім того, ЄС заблокував близько 200 млрд євро активів російського Центробанку та наклав персональні санкції на сотні фізичних та юридичних осіб, причетних до війни, включаючи високопоставлених чиновників, військових, пропагандистів та компанії, що підтримують воєнні дії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами