Фінляндія пропонує запровадити мита на весь імпорт з росії до ЄС

Фінляндія запропонувала запровадити мита на весь імпорт з росії до Європейського Союзу, які діятимуть паралельно з існуючими санкціями. Про це повідомляє Bloomberg.

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Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, «має на це повний мандат», — заявила журналістам міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен у четвер у кулуарах зустрічі у Варшаві.

За її словами, такий крок не вимагатиме одностайності всіх держав-членів.

«Якщо в майбутньому деякі санкції втратять свою ефективність, або щось інше станеться, ці мита продовжать діяти», — сказав Валтонен після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у столиці Польщі.

Пропозиція щодо запровадження мит з'явилась в той час, коли Євросоюз зіткнувся з потенційним новим протистоянням з Угорщиною щодо поновлення тарифів, які були введені після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас торгівельні заходи, наприклад, тарифи, пропонують обхідний шлях, оскільки для їхнього схвалення необхідна лише кваліфікована більшість.

Застосування торговельних заходів, зокрема мит, дозволяє уникнути необхідності отримувати згоду всіх членів ЄС. Європейська комісія обговорювала можливість заміни санкцій торговельними заходами.

Санкції ЄС мають затверджуватися кожні шість місяців за підтримки всіх 27 держав-членів. Угорщина неодноразово погрожувала накласти вето на ці заходи, як вона робила це в минулому.

Санкції проти рф

Після початку повномасштабної агресії, Європейський Союз вжив низку санкційних заходів проти росії. Серед них були обмеження на постачання технологій, енергетичний сектор, фінансові установи, а також заборона на діяльність на європейських ринках.

Крім того, ЄС заблокував близько 200 млрд євро активів російського Центробанку та наклав персональні санкції на сотні фізичних та юридичних осіб, причетних до війни, включаючи високопоставлених чиновників, військових, пропагандистів та компанії, що підтримують воєнні дії.