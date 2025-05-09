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9 травня 2025, 14:43

Українські аграрії цьогоріч отримали доступних кредитів на понад 19 мільярдів

Від початку 2025 року, станом на 8 травня, 3 251 агрогосподарство залучило 19,1 млрд грн за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%». Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Від початку 2025 року, станом на 8 травня, 3 251 агрогосподарство залучило 19,1 млрд грн за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%».
Фото: НБУ

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З початку року кредити за цією програмою надаються сільгоспвиробникам за умови, що вони зареєструвалися у Державному аграрному реєстрі (ДАР).

Найактивніше програмою скористалися у таких регіонах:

  • Київська область — 2 млрд грн кредитів для 282 агропідприємств.
  • Чернігівська область — 1,68 млрд грн для 212.
  • Одеська область — 1,52 млрд грн для 268.
  • Кіровоградська область — 1,5 млрд грн для 316.
  • Вінницька область — 1,46 млрд грн для 262.
  • Харківська область — 1,26 млрд грн для 188.
  • Полтавська область — 1,02 млрд грн для 172.
  • Дніпропетровська область — 1 млрд грн для 183.

Загалом з початку року 7 420 агропідприємств залучили майже 44,5 млрд грн кредитних ресурсів за різними програмами фінансування.

У міністерстві нагадали, що протягом 2024 року 13 088 агрогосподарств отримали майже 104,5 млрд грн банківських кредитів на розвиток. А за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9» — 8 750 господарств профінансовано на 46,9 млрд грн.

Підбір кредитів готівкою в усіх банках і МФО України

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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