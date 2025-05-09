Klarna відходить від ШІ та повертається до найму працівників

Шведська фінтех-компанія Klarna змінює підхід до використання штучного інтелекту, відновлюючи набір працівників для служби підтримки клієнтів після надмірного скорочення персоналу. Про це пише Finextra.

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Причина перегляду стратегії

Рік тому гендиректор Klarna Себастьян Сємятковскі заявляв, що ШІ-асистент замінив 700 працівників, а штат скоротили з 5000 до 3800 осіб, плануючи зменшення до 2000. Проте в інтерв'ю Bloomberg він визнав помилку: «Оскільки зниження витрат, на жаль, стало надто домінантним фактором при організації роботи, в результаті ми отримали нижчу якість обслуговування». За його словами, людська підтримка є пріоритетом для майбутнього компанії.

Нові кроки компанії

Klarna тестує модель віддаленої роботи для служби підтримки, щоб поєднати гнучкість і якість обслуговування. «З точки зору бренду та компанії, я вважаю критично важливим дати зрозуміти клієнту, що він завжди зможе поспілкуватися з людиною, якщо захоче», — наголосив Сємятковскі.