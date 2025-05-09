Шведська фінтех-компанія Klarna змінює підхід до використання штучного інтелекту, відновлюючи набір працівників для служби підтримки клієнтів після надмірного скорочення персоналу. Про це пише Finextra.
Klarna відходить від ШІ та повертається до найму працівників
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Причина перегляду стратегії
Рік тому гендиректор Klarna Себастьян Сємятковскі заявляв, що ШІ-асистент замінив 700 працівників, а штат скоротили з 5000 до 3800 осіб, плануючи зменшення до 2000. Проте в інтерв'ю Bloomberg він визнав помилку: «Оскільки зниження витрат, на жаль, стало надто домінантним фактором при організації роботи, в результаті ми отримали нижчу якість обслуговування». За його словами, людська підтримка є пріоритетом для майбутнього компанії.
Нові кроки компанії
Klarna тестує модель віддаленої роботи для служби підтримки, щоб поєднати гнучкість і якість обслуговування. «З точки зору бренду та компанії, я вважаю критично важливим дати зрозуміти клієнту, що він завжди зможе поспілкуватися з людиною, якщо захоче», — наголосив Сємятковскі.
Коментарі