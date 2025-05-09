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9 травня 2025, 13:35

Виробник iPhone випускатиме електромобілі Mitsubishi

Компанія Foxconn, виробник iPhone для Apple, оголосила про плани виробляти електромобілі для японського автомобільного гіганта Mitsubishi Motors. Про це повідомляє BBC.

Компанія Foxconn, виробник iPhone для Apple, оголосила про плани виробляти електромобілі для японського автомобільного гіганта Mitsubishi Motors.
Фото: mitsubishicars.com

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Згідно з угодою, створюватимуться на Тайвані спільним підприємством Foxconn — компанією Foxtron, яку вона заснувала разом із місцевим автовиробником Yulon Motor. Foxtron відповідатиме за розробку дизайну та організацію виробництва.

Компанії заявляють, що очікують, що нова модель буде доступна до кінця наступного року, що стане першим великим контрактом Foxconn у бурхливо зростаючій та висококонкурентній галузі електромобілів.

«Foxtron надаватиме послуги з проектування та управління виробництвом, і очікується, що нова модель вийде на ринки Австралії та Нової Зеландії у другій половині 2026 року», — йдеться у повідомленні.

На цьому етапі угода є так званим меморандумом про взаєморозуміння — необов’язковою угодою між двома компаніями. Компанії заявили, що продовжать переговори щодо остаточної угоди.

Foxconn — найбільший у світі виробник контрактної електроніки, серед клієнтів якого є такі великі технологічні компанії, як Apple.

Раніше компанія заявляла, що розгляне можливість придбання частки в японській Nissan Motor для «співпраці», оскільки прагне вийти на ринок автомобільної промисловості.

Mitsubishi Motors є молодшим партнером в альянсі між Nissan та французьким автовиробником Renault.

Японські виробники автомобілів, такі як Mitsubishi, зіткнулися зі зростаючою конкуренцією з боку конкурентів з Китаю, особливо на ринках Південно-Східної Азії, Південної Америки та Європи.

Відомі виробники автомобілів по всьому світу намагаються конкурувати з великими китайськими гравцями, такими як BYD, які продовжують завойовувати нових клієнтів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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