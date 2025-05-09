НБУ планує вдосконалити правила використання QR-кодів для переказів

Національний банк України має намір оновити правила формування та використання QR-кодів для кредитових переказів, представивши їх у новій редакції. Про це пише пресслужба НБУ .

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Мета змін

Оновлення спрямоване на модернізацію правил, щоб привести їх до єдиних стандартів використання структури даних і графічного зображення QR-кодів. Це стосується обміну реквізитами для кредитових і миттєвих переказів між суб'єктами платіжних операцій, що зробить розрахунки зручнішими та уніфікує процеси передачі й обробки даних.

НБУ пропонує низку змін:

Уточнити вимоги до платіжних застосунків: як генерувати й обробляти QR-коди, передавати їх між застосунками, розміщувати сканер на головній сторінці та брендувати QR-коди.

Оновити структуру даних QR-кодів: визначити раніше зарезервовані поля, додати нові поля для розширення можливостей.

Запровадити формат QR-коду версії 003, який дозволить отримувачу вказувати тип переказу («кредитовий», «миттєвий» або обидва) та забороняти редагування певних реквізитів.

Обговорення проєкту

Ці зміни викладені в проєкті постанови «Про затвердження Правил формування, передачі та обробки структури даних і графічного зображення QR-коду для обміну реквізитами кредитових та миттєвих кредитових переказів». Документ відкритий для публічного обговорення.