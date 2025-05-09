Зростання зарплат в Україні відбувається щомісяця: де найбільше платять

У квітні 2025 року середній дохід за вакансіями в Україні досяг 24 500 гривень, що на 500 гривень вище, ніж у березні, та на 1000 гривень більше, ніж у лютому. Про це пише Work.ua.

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Динаміка зростання доходів

Дослідження показує, що з початку року середня зарплата зростає щомісяця на 500 гривень. У квітні цей показник склав 24 500 гривень. Найвищі доходи пропонують у Силах оборони, сфері IT та на посадах керівників.

Сфери з найбільшими зарплатами

Поза трьома лідерами високі доходи зафіксовані у медіабаєрів (65 000 грн), брокерів (60 000 грн), ортодонтів (58 750 грн), ендодонтистів (55 000 грн), водіїв-міжнародників (55 000 грн), а також акумуляторників, рієлторів і трейдерів (по 52 500 грн).

Зміни в окремих галузях

У деяких категоріях зарплати зросли: у сфері транспорту та автобізнесу дохід досяг 35 000 гривень (+8% порівняно з березнем), у продажах і закупівлях — 32 500 гривень (+5%), у юриспруденції — 25 000 гривень (+5%), у страхуванні — майже 26 000 гривень (+4%).