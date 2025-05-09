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9 травня 2025, 12:14

Перша серед G7: Канада будує модульну атомну електростанцію за $15 мільярдів

Влада найбільш населеної провінції Канади — Онтаріо — затвердила масштабний проєкт на 20,9 мільярда канадських доларів (приблизно $15 млрд США) щодо будівництва нової ядерної електростанції з реакторами нового, меншого типу. Про це повідомляє Bloomberg.

Влада найбільш населеної провінції Канади — Онтаріо — затвердила масштабний проєкт на 20,9 мільярда канадських доларів (приблизно $15 млрд США) щодо будівництва нової ядерної електростанції з реакторами нового, меншого типу.
Фото: pixabay.com

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Йдеться про так звані малі модульні реактори (ММР) — перспективну технологію, яку вважають ключовою для забезпечення стабільного електропостачання в умовах стрімкого зростання споживання енергії, зокрема через розвиток штучного інтелекту.

Компанія Ontario Power Generation Inc. отримала дозвіл на будівництво першого з чотирьох малих модульних реакторів, розроблених GE Vernova Inc., на об'єкті за межами Торонто.

Очікується, що проєкт «Дарлінгтон» стане першим подібним ядерним проєктом, реалізованим в одній із країн G7 («Великої сімки»).

Інтерес до ядерної енергетики зростає в усьому світі, оскільки технологічні компанії та уряди шукають чисту, стабільну енергію для задоволення зростаючого споживання електроенергії.

Прихильники нової технології кажуть, що ММР, який можна виробляти на заводах та збирати на місці, зрештою буде дешевшим та швидшим у будівництві, ніж їхні традиційні аналоги.

Amazon є однією з компаній, які уклали угоди з компаніями, що розробляють ядерні технології наступного покоління, для забезпечення енергопостачання центрів обробки даних.

Але значні перешкоди залишаються. Малі модульні реактори залишаються дорогими, виробляють менше енергії, ніж звичайні реактори, і майже не розгортаються у великих масштабах.

Лише кілька з них перебувають у комерційній експлуатації, всі вони знаходяться в росії або Китаї.

Менше двох років тому NuScale Power Corp., перша компанія, яка отримала схвалення США на проектування малого реактора, скасувала свій флагманський проект через зростання витрат.

Згідно із заявою, опублікованою в четвер, очікується, що будівництво першого блоку на майданчику «Дарлінгтон» коштуватиме 6,1 млрд канадських доларів ($4,1 млрд), а витрати на наступні реактори знизяться, оскільки компанія набуде досвіду.

Блок має потужність приблизно 300 МВт, що становить приблизно третину від того, що можуть виробляти традиційні реактори.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Павел Еникеев
Павел Еникеев
9 травня 2025, 12:55
#
Поначалу обещали вложитсяь в 1 миллиард за каждый реактор. Сейчас уже 4,1, но обещают что будет дешевле.
В Польше «уже постролили». В Литве тоже. В Украине меморандум подписали. Вероятность, что начнут строить, есть конечно, но это будет лет так на многоадцать. Схема под распил очень даже рабочая.
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